100 Jahre Haribo - Wie geht's dem Gummibären?

Am Sonntag feiert Haribo seinen 100sten. Es ist die Geschichte eines beispiellosen Aufstiegs. Am 13.12.1920 ging es in einem Hinterhof von Bonn mit einem Sack Zucker los, heute ist Haribo ein Milliarden-Konzern. Von einer großen Feierlaune ist trotzdem nicht viel zu spüren. Sebastian Tittelbach berichtet.

