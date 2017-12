Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Was tun gegen Langzeitarbeitslosigkeit?

WDR 5 Profit - aktuell | 19.12.2017 | Länge: 07:14 Min.

700.000 Arbeitslose in NRW, gleichzeitig 500.000 offene Stellen. Auf den ersten Blick eine lösbare Aufgabe. Aber so leicht scheint es doch nicht zu sein. Warum ist es so schwer, die Menschen, die immer noch keine Stelle haben, zu vermitteln, fragen wir Christiane Schönfeld, Chefin der Bundesagentur für Arbeit Regionaldirektion NRW. | audio