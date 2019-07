Audio: Gott, komplex

COSMO Machiavelli - Rap und Politik. 01:06:45 Std. COSMO.

Die Sache mit Gott ist komplex. Rapper versündigen sich und suchen nach Vergebung, Politiker wollen Staat und Kirche trennen, aber schwören auf die Bibel, während von der Kanzel gepredigt wird, drehen viele Menschen den Gotteshäusern in Deutschland den Rücken zu. Kanye West behauptet Gospel-Musik zu machen und nennt sich im nächsten Satz selbst Gott. Für Serious Klein aus Oer-Erkenschwick ist die Sache aber ganz simpel: Glaube bedeutet Liebe. Der Rapper mit Wurzeln in Ghana wuchs seit seiner Kindheit mit dem christlichen Glauben auf, zu Gott gefunden hat er aber erst als das Leben ihn prüfte. Bei unserem Live-Auftritt beim Kosmonaut Festival erzählt Seri vom Christentum, der Kirche und Kendrick Lamar.Und am Anfang will Vassili übers Wasser laufen und tauft sich selbst im Staussee Rabenstein. Instagram: @machiavellipodcast. | audio