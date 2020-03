Schluss mit Einwegplastik!

WDR 5 Politikum - Wiedervorlage. . 03:13 Min. . Verfügbar bis 31.03.2021. WDR 5.

Von 2021 an soll es in der EU kein Plastikgeschirr mehr geben. So sollen die Massen an Plastikmüll in der Umwelt eingedämmt werden. Doch ein Verbot alleine reicht nicht. Es braucht auch umweltfreundliche Alternativen. Autor: Clemens Hoffmann

