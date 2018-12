Verspätet, verschoben, verpeilt

WDR 5 Politikum - Satire | 30.11.2018 | 02:43 Min.

Was ist los in Deutschland, dass in fünf Jahren keine Methode entwickelt wird, Ferkel mit Betäubung zu kastrieren? Severin Groebner empfiehlt einen Blick auf die Bahn. Die schützt zwar ein paar Vögel, ihr Kerngeschäft läuft aber aus dem Ruder.

