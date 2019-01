Audio: Rückblick mit F. Merz

WDR 5 Politikum - Satire | 28.12.2018 | Länge: 03:07 Min.

In diesem Jahr signalisiert Silvester das Ende des Sommers. Und der fühlte sich für Mathias Tretter exakt so an wie damals in der 4B. Und als dann auch noch Friedrich Merz wieder im Fernsehen auftrat, dachte er: klar, ich bin wieder neun. | audio