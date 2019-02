Audio: WDR 2 Zugabe: "Mauern dank Mexiko"

WDR 2 Comedy | 15.02.2019 | Länge: 01:56 Min.

Mexiko soll Trumps Herzenswunsch - die Mauer - finanzieren. So weit, so bekannt. Tom Beinlich hat weitere überraschende Fakten in den Geschichtsbüchern gefunden: Die Berliner Mauer, auch die zwischen Israel und dem Westjordenland, die Mauer zwischen Nord- und Südkorea - allesamt bezahlt von Mexiko. Und die Maya sind nur deshalb untergegangen, weil sie sich am Bau der Chinesischen Mauer verhoben haben. Viva Mexiko! Autor: Tom Beinlich. | audio