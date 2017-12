Geheimnisse eines Agrarministers

WDR 5 Politikum - Satire | 01.12.2017 | 02:53 Min.

Was hat bloß Christian Schmidt umgetrieben, als er grünes Licht fürs Glyphosat gegeben hat? Für René Sydow kommt da so einiges in Frage: der Gedanke an einen Job bei Monsanto, aber auch selbstlose GroKo-Sabotage.

