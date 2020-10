Drüberquatschen ist das neue Schwarz

WDR 5 Politikum - Satire. . 02:51 Min. . Verfügbar bis 02.10.2021. WDR 5. Von René Sydow.

Lass.Mich.Ausreden! Was in der Paarbeziehung die Emotionen höher schlagen lässt, warum sollte das ausgerechnet in der Politik funktionieren? Bei Menschen mit all' den Wählern im Nacken? Wer schreit, gewinnt, meint René Sydow. War schon immer so.

