Was nützt Müllsammeln?

WDR 5 Politikum - Meinungsreportage. . 03:21 Min. . Verfügbar bis 14.09.2021. WDR 5. Von Stephan Beuting.

Zahlreiche Gruppen haben sich am Samstag am Rhine Clean-up beteiligt. Aber ist gerade Plastikmüll nicht ein politisches Problem, das in keinen Müllsack passt? Stephan Beuting hat Müllsammler nach dem großen Ganzen gefragt.

Audio Download .