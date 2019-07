Audio: Linksgrünes Stadtleben

WDR 5 Politikum - Meinungsreportage. . 03:10 Min. . WDR 5. Von Clemens Hoffmann.

Eine Regierung von SPD, Grünen und Linkspartei: Das ist ein Novum für Bremen, aber mittlerweile eingeübt in Berlin. Was bedeutet so eine Koalition für den Alltag? Das hat Clemens Hoffmann im sehr grün-rot-roten Neukölln überprüft. | audio