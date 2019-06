Audio: Wie partytauglich ist die Europawahl?

WDR 5 Politikum - Meinungsreportage. . 03:15 Min. . WDR 5.

Gestern Nacht in der Hertie School of Governance in Berlin: Public Viewing, Snacks und Musik. Aber wie hoch ist die Partyqualität der Europawahl eigentlich? Clemens Hoffmann hat sich unter das europabegeisterte Volk gemischt. | audio