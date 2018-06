Audio: Braucht NRW mehr Kreuze?

04.06.2018

Bräuchten wir in NRW vielleicht - wie in Bayern - einen Kreuzerlass? Weil sonst der Bürger kulturell total desorientiert ist? Carolin Courts hat sich in Köln umgeschaut, wie drängend der Bedarf an mehr christlicher Symbolik ist. | audio