Audio: NRW-Polizeigesetz in der Anhörung

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 07.06.2018 | Länge: 03:14 Min.

NRW will sein Polizeigesetz ändern. Was steckt alles drin? Deutlich zu viel, sagen Kritiker. Genau die richtige Menge an neuen Möglichkeiten für die Polizei, sagen CDU und FDP. Am 07.06.2018 findet eine Expertenanhörung im Landtag statt. Bettina Altenkamp berichtet. | audio