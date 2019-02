Audio: Die große Trump-Show

WDR 5 Politikum - Medienkolumne | 06.02.2019 | Länge: 03:18 Min.

Ob Shutdown oder Rede zur Lage der Nation - die deutschen Medien deuten mit Genuss jedes Detail der Machtkämpfe in den USA aus. Mathias Finger fragt sich, ob uns das Spektakel in Washington wirklich so viel Zeit wert sein sollte. | audio