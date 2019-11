Disney Plus bald in Deutschland

WDR 5 Politikum - Medienkolumne. . 03:25 Min. . Verfügbar bis 12.11.2020. WDR 5. Von Brigitte Baetz.

Mit Disney Plus steht ein mächtiger Streaming-Konkurrent zu Netflix, Amazon Prime Video und Co. in den Startlöchern. Dieser Konkurrenzkampf setzt aber auch die Öffentlich Rechtlichen Sender unter Druck, meint Brigitte Baetz.

