Den veganen Hildmann aushalten

WDR 5 Politikum - Medienkolumne. . 03:09 Min. . Verfügbar bis 22.07.2021. WDR 5. Von Christopher Ophoven.

Attila Hildmann ist Kochbuchautor. So weit so unverfänglich. Doch er rührt seit geraumer Zeit auch in anderen Töpfen: Corona-Verschwörungserzählungen sind sein Leibgericht. Morddrohungen gegenüber Politikern haben jetzt zu Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung geführt. Seine Kochrezepte sollten die Buchhändler trotzdem anbieten. Meint Christopher Ophoven in der Medienkolumne.

