Audio: Explosive Wut auf Journalisten

WDR 5 Politikum - Kommentar | 25.10.2018 | Länge: 02:40 Min.

Nachdem u.a. an CNN eine Briefbombe ging, schiebt Präsident Trump Vorwürfe gegen die Medien hinterher. So weit sind wir in Deutschland noch nicht, aber Frank Überall sorgt sich, wohin gewalthaltige Rhetorik auch hier führen mag. | audio