Audio: Füße in Deutschland, Kopf in der Türkei?

WDR 4 Zur Sache | 15.05.2018 | Länge: 01:32 Min.

Von MS-ADMIN. Große Aufregung um die beiden Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan. Sie haben sich in einem Hotel in London mit dem türkischen Präsidenten Erdogan getroffen und ihm dabei Trikots ihrer aktuellen Vereinsmannschaften überreicht. Gündogan schrieb in türkisch auf das Shirt: "Für meinen Präsidenten. Hochachtungsvoll." | audio