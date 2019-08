Audio: Kommentar: Wir brauchen weltweit Weltwald

Von Irene Geuer. Es ist schon ziemlich verrückt. Da brennt in Brasilien der Regenwald und der Präsident will von Hilfe nichts wissen. Die G7-Staaten hatten ihm am Wochenende Geld angeboten, um die Waldbrände in der Amazonasregion zu bekämpfen. | audio