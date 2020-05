Die im Dunkeln sieht man nicht

WDR 5 Politikum - Kommentar. . 02:10 Min. . Verfügbar bis 19.05.2021. WDR 5.

Massenerkrankungen in Schlachthöfen, beim Paketzusteller, bei rumänischen Spargelstechern, in Flüchtlingsunterkünften: Die Pandemie macht Missstände an den Rändern unserer Gesellschaft sichtbar, die wir gerne ignorieren - und nach der Krise vermutlich schnell wieder vergessen. Dagegen hilft: Keine Vorschriften erlassen, die niemand kontrolliert, meint Peter Zudeick.

