WDR 2 Das Mittagsmagazin | 10.01.2018 | Länge: 17:29 Min.

1) Wie aktiv ist die Mafia? Was tun wir hier in Deutschland, um sie zu stoppen? Nach den Festnahmen gestern Gespräch mit Buchautorin 2) Bannon muss gehen: Breitbart News entlässt den inzwischen trump-kritischen Chefstrategen 3) CES: Schöne neue Welt? Robotik auf der Messe in Las Vegas - Datenschutz kommt zu kurz 4) Aqua Alta: Experten stellen in Essen mobilen Deich vor Moderation: Jascha Habeck. | audio