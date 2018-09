Audio: Große Koalition: Krisenfall Maaßen

WDR 5 Morgenecho - Interview | 18.09.2018 | Länge: 05:22 Min.

In diesen Tagen ist viel von "Gesicht wahren" die Rede, wenn es um den in die Kritik geratenen Verfassungsschutzpräsidenten geht. Wie kommen Union und SPD überhaupt noch aus dem Maaßen-Schlamassel? Fragen an den Politik-Berater Klaus Peter Schmidt. | audio