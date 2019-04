Audio: Entsetzliches Feuer - Was verbinden Sie mit Notre-Dame?

WDR 5 Tagesgespräch. . 45:12 Min. . WDR 5.

Ein Brand hat in der weltberühmten Pariser Kathedrale dramatische Schäden angerichtet. Stundenlang stand Notre-Dame in Flammen. Was bedeutet die Nachricht für Sie? Moderation: Julia Schöning | audio