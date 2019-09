Audio: 1LIVE Gute Leute mit Nilz Bokelberg

Gute Leute. . 58:51 Min. . 1LIVE.

Kennt ihr noch VIVA? In den 90ern war der Musiksender ungefähr so wie Instagram heute, und die VIVA-Moderatoren so was wie die ersten Influencer. Einer davon: Nilz Bokelberg. | audio