Audio: Feminismus reloaded - Erica Fischer

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 04.03.2019 | Länge: 24:44 Min.

Viel haben Frauen im Kampf um Gleichstellung und Respekt erreicht. Als Mitbegründerin der Frauenbewegung in den 70er Jahren blickt Erica Fischer auf Feministinnen heute. Was und warum es noch viel zu tun gibt, erläutert die Autorin in der Redezeit. Moderation: Jürgen Wiebicke | audio