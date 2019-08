Audio: Großbritannien auf Schrumpfkurs?

WDR 5 Politikum - Gespräch. . 06:11 Min. . WDR 5.

Seitdem in London Boris Johnson regiert, gewinnt in Schottland und Nordirland eine Loslösung vom Königreich an Popularität. Großbritannien könnte bald ganz schön klein sein, meint Jan Eichhorn von der Universität Edinburgh. | audio