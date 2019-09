Audio: Tour und Sound Manager Eberhard Gugel

WDR 5 Tischgespräch. . 53:00 Min. . WDR 5.

Seit 25 Jahren besitzt und leitet der gebürtige Tübinger Eberhard Gugel den legendären Musikclub LOGO in Hamburg. Eigentlich wollte er in der Hansestadt BWL studieren, kam aber schnell mit dem Musik und Tourneegeschäft in Kontakt, hängte das Studium an den Nagel und machte sich einen Namen als Tour und Sound Manager. Moderation: Stephan Fritzsche | audio