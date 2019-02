Audio: Grenzen und ihre Bedeutung - Marianne Gronemeyer

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 14.02.2019 | Länge: 20:31 Min.

"Grenze" ist ein Schlüsselbegriff unserer Gegenwart: im Alltag, in der Wissenschaft, in der Politik und in der Diskussion um Migration. Welche Konsequenzen das hat, erläutert die Philosophin Marianne Gronemeyer in der Redezeit. | audio