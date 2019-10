Gespaltenes Thüringen

Gerade in Thüringen zerfällt das Wahlvolk in unvereinbare Blöcke. Das erklärt Sozialwissenschaftler Marcel Helbig nicht zuletzt damit, wie das Land auch räumlich gespalten ist: in Räume mit ganz unterschiedlicher Demographie.

