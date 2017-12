Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Renaissance der Heimat

WDR 5 Politikum - Gespräch | 27.12.2017 | Länge: 06:15 Min.

Wir dürfen den Rechten die Deutungshoheit über "Heimat" nicht überlassen, meint der Publizist Christian Schüle. Er will "Heimat" in einem kulturellen Austausch aller Menschen entwickeln, die an einem Ort zusammenleben. | audio