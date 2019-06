Audio: "Aus humanitären Gründen muss gehandelt werden"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:27 Min. . WDR 5.

Im politischen Tauziehen um die Flüchtlinge an Bord der "Sea-Watch 3" im Mittelmeer will die Stadt Münster helfen. "Da kann man nicht länger hinwegsehen", so Markus Lewe, Oberbürgermeister der Stadt Münster im Interview. | audio