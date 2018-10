Die CSU verliert ihre Heimat

WDR 5 Politikum - Gespräch | 12.10.2018 | 06:00 Min.

In Bayern läuft es rund - allerdings nicht für die CSU. Gerade weil es den Menschen in Bayern so gut geht, sind andere Themen als die Wirtschaftslage wahlentscheidend, sagt der Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter.

Audio Download .