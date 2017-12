Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: WDR 2 Das Mittagsmagazin

WDR 2 Das Mittagsmagazin | 14.12.2017 | Länge: 16:20 Min.

1. Martin Neukirchen, Chef des Interdisziplinären Zentrums für Palliativmedizin am Universitätsklinikum in Düsseldorf: Computerprogramme dürfen nicht über Leben und Tod entscheiden. - 2. Hajo Schumacher: Warum kommt SPD nicht aus dem Quark? - 3. Andreas Rauscher, Medienwissenschaftler/Star Wars-Experte: Kult der Sterne ganz anders. - 4. Ralph Sina: Geplatzte Niki-Übernahme - EU-Kommission will sich nichts in die Schuhe schieben lassen. 5. Daniel Gerlach, Orientalist/Chefredakteur Zenith - 6. Jerusalem-Streit: Emotionen und Rhetorik bringen niemanden weiter. - 7. Fabian Schmitz, WDR2 Digital: Internet - bleiben alle Daten gleich? Moderation: Jascha Habeck. | audio