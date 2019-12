Auf dem Weg zum Pseudo-Brexit

Die Wahl in Großbritannien, so könnte man meinen, sorgt für klare Verhältnisse. Doch Politikwissenschaftlerin Mareike Kleine hält für möglich, dass die Briten in einem Zwischenzustand hängen bleiben: in einem Pseudo-Brexit.

