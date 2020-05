8. Mai - Gedenktag mit Herausforderungen

WDR 5 Politikum - Gespräch. . 07:35 Min. . Verfügbar bis 08.05.2021. WDR 5.

In Berlin ist der 8. Mai in diesem Jahr ein Feiertag. Sollte er überall in der Republik zu einem werden? Ja, sagt Frank Bajohr, Wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Holocaust-Studien am Münchner Institut für Zeitgeschichte. Einen weiteren Tag des ritualiserten Gedenkens brauchen wir allerdings nicht.

