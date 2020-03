Wird Chinas Regime Corona ausnutzen?

WDR 5 Politikum - Cosmopolitikum. . 02:45 Min. . Verfügbar bis 19.03.2021. WDR 5. Von Axel Dorloff.

Immer donnerstags gehen wir in der Rubrik "Cosmopolitikum" auf Weltreise. Diese Woche zu unserem Korrespondenten Axel Dorloff in Peking, wo das Leben wegen Corona umso enger kontrolliert wird. Er vermutet: Das könnte so bleiben.

