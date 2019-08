Audio: Zeche Augusta Victoria schließt - was wird aus den alten Zechen?

Der Steinkohlenbergbau in Deutschland ist mittlerweile Geschichte. Aber was wird aus den alten Bergwerksflächen? NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart will die gerne wieder aufbereiten und so schnell wie möglich neue Areale für neue Arbeitsplätze schaffen. Aber so schnell scheint das gar nicht zu funktionieren. | audio