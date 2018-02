Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Neues vom Pfandzosen

WDR 5 Politikum - Cosmopolitikum | 08.02.2018 | Länge: 02:47 Min.

Immer donnerstags gehen wir in der Rubrik "Cosmopolitikum" auf Weltreise. Diesmal zu unserer Korrespondentin Barbara Kostolnik in Paris, wo das in den 90ern abgeschaffte flächendeckende Flaschenpfand nun wieder Thema wird. | audio