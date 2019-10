Wie bekämpft man Antisemitismus? – Claudia Vanoni

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit. . 23:53 Min. . Verfügbar bis 23.10.2020. WDR 5.

Am 1. September 2018 wurde Claudia Vanoni in Berlin zur bundesweit ersten Antisemitismusbeauftragten einer Generalstaatsanwaltschaft berufen. Welche Erfahrungen sie bislang gemacht hat, erzählt die Oberstaatsanwältin in der Redezeit. Moderation: Julia Schöning

