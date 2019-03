Audio: Dido zu Gast bei WDR 2

WDR 2 | 18.03.2019 | Länge: 06:41 Min.

Die britische Sängerin Dido ist zurück mit einem neuen Album: "Still On My Mind". Das stellte sie nun auf WDR 2 vor und sprach mit Moderatorin Steffi Neu auch über ihre Rolle als Mutter. Ihr Sohn ist sieben - ein Smartphone ist in dem Alter noch tabu, wie die 47-Jährige erzählte. | audio