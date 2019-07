Was macht die Grünen so erfolgreich? – Felix Banaszak

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit. . 26:31 Min. . WDR 5.

Seit anderthalb Jahren ist Felix Banaszak, 29, Landesvorsitzender der Grünen NRW. Was kann ein so junger Parteichef bewirken? In der Redezeit spricht er über Werte, Visionen und die Möglichkeiten der Realpolitik. – Moderation: Ralph Erdenberger

