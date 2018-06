Audio: Köln hat jetzt eine Superheldin

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 07.06.2018 | Länge: 25:03 Min.

Nerd-Girl heißt sie und sieht ihrer Schöpferin Sarah Burrini nicht unähnlich - ein Do it yourself-Mädchen, dem noch nicht alles gelingen will was es anpackt. | audio