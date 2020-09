Twittern auf Papier – Jan Böhmermann

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit. . 22:45 Min. . Verfügbar bis 18.09.2021. WDR 5.

Jan Böhmermann hat seine Twitter-Tweets aus dem vergangenen Jahrzehnt in ein gebundenes Buch gepackt. Warum er das gemacht hat und was ihn aktuell sonst noch umtreibt, erzählt der TV-Satiriker und Entertainer in der Redezeit. Moderation: Elif Senel

