Audio: Bündnis für Demokratie: "Wir haben einander zugehört"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 13.09.2018 | Länge: 06:32 Min.

Damit es in Castrop-Rauxel nicht so weit kommt wie in Chemnitz oder Köthen, hat der Bürgermeister der Stadt Rajko Kravanja (SPD) ein "Bündnis für Demokratie" gegründet. So soll eine Plattform zur Diskussion – auch zwischen rechts und links – entstehen. | audio