Richard Brox - Obdachlos in Deutschland

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 28.12.2017 | 28:16 Min.

Mehr als 50.000 Menschen leben in Deutschland auf der Straße. Was das bedeutet, hat Richard Brox dreißig Jahre lang am eigenen Leib erlebt. Bekannt geworden ist er als Blogger und Aktivist, der bundesweit Nichtsesshafte mit Tipps und Informationen versorgt. Gast: Richard Brox, Obdachloser; Moderation: Thomas Koch

Audio Download .