Orgasmus ist ein Menschenrecht - Michael Lenke

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit. . 24:30 Min. . Verfügbar bis 18.06.2021. WDR 5.

Michael Lenke ist ein Tüftler mit vielen Patenten und sehr erfolgreicht. Mit dem "Womanizer" erfand er das erfolgreichste Sexspielzeug der letzten Jahre. In der Redezeit spricht er darüber, weshalb ihm der Orgasmushelfer so sehr am Herzen liegt.

Audio Download .