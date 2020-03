Leben unter Pinguinen – Klemens Pütz

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit. . 23:04 Min. . Verfügbar bis 03.03.2021. WDR 5.

Klemens Pütz ist Deutschlands einziger Pinguinforscher und kämpft in Zeiten des Klimawandels für das Überleben seiner Schützlinge. In der Redezeit erzählt er, was ihn an den Tieren fasziniert, wie es sich im Eis lebt und was dran ist am Mythos Pinguin. Moderation: Anja Backhaus

