Landwirtschaft neu denken – Dr. Ophelia Nick

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit. . 25:08 Min. . Verfügbar bis 17.12.2020. WDR 5.

Dr. Ophelia Nick will, dass Bauern und Bäuerinnen nach neuen Wegen in eine ökologischere Landwirtschaft suchen. Unsere Lebensmittel nachhaltiger zu produzieren, müsse sie nicht teurer machen, sagt die Tierärztin und Politikerin in der Redezeit. Moderation: Achim Schmitz-Forte

