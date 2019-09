Audio: Gebärdensprachpoesie - Franziska Winkler

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit. . 23:08 Min. . WDR 5.

Das Projekt "handverlesen" bringt gehörlose und hörende Künstler zusammen und inszeniert Poesie in Gebärdensprache. Franziska Winkler erzählt in der Redezeit mit Julia Schöning, wie man Literatur "in die Hand" nimmt. | audio